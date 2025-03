Liberoquotidiano.it - "Gnocca e donna, strano che...". Attacco feroce alla compagna di Mariano | Guarda

Oggi, domenica 30 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare il concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenutonuova pacchina in rappresentanza della Regione Liguria. Si chiama, arriva da Bordighera ed è un'impiegata. Come concorrente ha giocato da Sola, in rappresentanza della Regione Lazio,. Gestisce un'attività di famiglia e ha aperto la sua scuola di ballo da circa un anno. Ma è da 25 anni che b, dato che è la sua "passione più grande, la mia vita". Grazie a questo suo amore ha incontrato Gaia, la suache ha deciso di acrlo in studio ad Affari Tuoi. La coppia ha giocato col pacco numero 13. Come sempre i telespettatori di Affari Tuoi si sono fiondati su X per commentare tutto quello che è successo durante la puntata.