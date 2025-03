Gamberorosso.it - Gli aztechi già bevevano la tequila

Simbolo del Messico e protagonista di una delle industrie dei distillati più floride al mondo, laha una storia affascinante che risale a ben prima dell'arrivo dei conquistadores spagnoli. Dalle fermentazioni rudimentali delle civiltà precolombiane alla sofisticata produzione moderna, passando per la regolamentazione del governo messicano, questo distillato ha sempre mantenuto un legame profondo con la sua terra d'origine. Oggi, lanon è solo uno dei liquori più consumati al mondo, ma anche un prodotto che ha conservato nei millenni tradizione, artigianalità e innovazione.Le origini preispaniche del pulque al mezcal distillatoPrima ancora che lasia concepita, bisogna viaggiare indietro nel tempo alle civiltà mesoamericane, che fermentavano il succo dell'agave (pianta nota da secoli per i poteri curativi) per ottenere una bevanda chiamata pulque.