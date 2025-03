Glasner salva Amazing Eze ma ammette che Star ha avuto Strange Season

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-29 17:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Oliverera pieno di elogi per Eberechi Eze dopo aver fornito un goal e un assist nella vittoria della Coppa d’Inghilterra di Crystal Palace sul Fulham, ma ha ammesso che il regista hauna stagione “strana”.Cambiare una bella settimana in cui ha segnato il suo primo goal in Inghilterra senior, Eze ha segnato uno sciopero sublime prima di creare Ismaila Sarr mentre Palace ha esaurito 3-0 per passare alla semifinale.Eze ha aperto le marcature a Craven Cottage quando ha tagliato da sinistra e ha prodotto uno sforzo di curling che il suo manager ha descritto come “un traguardo straordinario”.Il 26enne ha quindi trasformato il fornitore, attraversando Sarr per raddoppiare il vantaggio del visitatore.