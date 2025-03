Giusta transizione via al Premio Asvis | candidature fino al 30 aprile

Leggi su Ildenaro.it

Anche quest’anno l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile () promuove il”, dedicato a persone, associazioni, istituzioni o imprese che contribuiscono allaecologica, tenendo conto anche dell’impatto sociale. La scadenza per presentare leè stata prorogata al 30prossimo. Giunto alla sua sesta edizione, ilsarà assegnato e valorizzato durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile, in programma dal 7 al 23 maggio. Il riconoscimento consiste in una targa e nella valorizzazione delle attività del vincitore o della vincitrice attraverso i canali web e social dell’. Durante la cerimonia di premiazione, che potrà essere seguita in diretta streaming, saranno anche segnalate altre iniziative meritevoli di attenzione.