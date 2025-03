Oasport.it - Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi Barcelona-Barcelona: orari, altimetria, tv, favoriti. Resa dei conti Ayuso-Roglic

Siamo all’ultima chiamata, poco meno di novanta chilometri per provare a cambiare in extremis una situazione di classifica su cui ladi ieri, ridotta e semplificata dagli organizzatori, non è riuscita ad incidere. Si corre la settima ed ultimadeldicon partenza e arrivo a. La concomitanza con la partita della Ligana e la programmazione di spettacoli al vicino Palau Sant Jordi nel corso della serata hanno portato alla scelta di accorciare la durata della, da 136 a 88,2 km, anticipandone anche l’o di partenza e di arrivo.PERCORSOLa corsa elimina il passaggio da Molins de Rei, dall’Alto de Corbera e da Sant Vicenç dels Horts. Non manca però il terreno per regalare agli appassionati una corsa movimentata e in grado di regalare fino in fondo grandi emozioni grazie ai diversi passaggi sul suggestivo circuito finale del Montjuic che sarà ripetuto per sei volte.