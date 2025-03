Juventusnews24.com - Giovanni Albanese rivela: «È evidente che l’intenzione di John Elkann sia questa adesso! Ecco cosa cambia sul mercato anche»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha parlato così die delle intenzioni sue per la Juventus. Le sue paroleNel suo editoriale per Sportitalia, il giornalistaha inquadrato così il momento in casa Juventus.PAROLE – «L’inseguimento della Juve sul quarto posto del Bologna è l’unica traccia da tenere a mente in questo momento: andare oltre con i pensieri sarebbe sbagliato,se il rafforzamento patrimoniale avanzato da Exor, dunque dalla proprietà, è una bella prova di forza che azzera i dubbi sulla solidità del club in qualsiasi modo si concluderà la stagione. Èche a questo puntovoglia vedere una reazione da parte di tutti, dirigenza compresa: maè quella di blindare il progettoin prospettiva.