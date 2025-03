Sport.quotidiano.net - GiovaNILI. Viareggio Cup: i viola piegano il Sassuolo ed è finale. Domani a Viareggio (ore 15) supersfida con il Genoa

Fiorentina 21 FIORENTINA: Dolfi; Turnone (70’ Colaciuri), Batignani, Sadotti, Sturli; Atzeni, Bonanno; Evangelista, Puzzoli (88’ Sardilli), Pisani (80’ Guidorizzi); Angiolini (88’ Ciacci). All. Capparella.: Mantini; Amendola, Ardizzone, Bolondi, Longu; Macchioni, Mussini (46’ Goulart), Scaldaferri (46’ Acatullo); Catania, Petito, Chiricallo. All. Gilioli. Arbitro: Poggianti di Livorno. Marcatori: 29’ Puzzoli, 69’ Acatullo, 84’ Stuli. Note: spettatori 400 circa. A distanza di sette anni dall’ultima, la Fiorentina è approdata all’ultimo atto dellaCup. Per la diciottesima volta nella sua storia, idisputeranno la finalissima della Coppa Carnevale, in virtù del successo per 2-1 sulottenuto a Seravezza. Una gara giocata ad alto livello dalla formazione di Capparella, che nonostante una serie di defezioni in attacco ha messo sulla difensiva gli emiliani già dai primi minuti, collezionando una serie di palle gol tra le quali solo quella di Puzzoli poco prima della mezz’ora è stata tramutata in rete.