Viterbotoday.it - Giovane papà muore a soli 40 anni, addio a Matteo Pronestino

Lutto a Monte Romano., originario del paese, è morto a40dopo aver combattuto contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.Conosciuto e benvoluto da tutti, si era trasferito a Oslo per motivi di lavoro ma non aveva mai dimenticato le sue radici e i suoi.