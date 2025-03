Ilfattoquotidiano.it - Giornata Mondiale del Disturbo Bipolare, “circa il 60%, se non il 70% dei pazienti, riceve una diagnosi sbagliata”: ecco cos’è e come distinguerlo dai normali sbalzi d’umore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

vivere su un’altalena: oggi mi sento su ma poi vado giù; e ancora su e poi giù. È questa la principale sensazione di chi deve convivere con un. Una patologia psichiatrica piuttosto diffusa di cui soffre tra l’1 e il 2% della popolazione italiana,120mila persone e 80 milioni in tutto il mondo. Il 30 marzo ricorre ladel(World Bipolar Day).Identikit del“Tutti sperimentanodel tono dell’umore, più allegro in certi giorni, più cupo in altri, ma per alcune persone queste oscillazioni sono così ampie e durature da diventare un vero e propriopsichico che impatta molto sulla qualità e quantità di vita: in questi casi si parla di– spiega al FattoQuotidiano.it il professor Claudio Mencacci, copresidente Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia) e Direttore emerito di neuroscienze al Fatebenefratelli – Sacco di Milano -.