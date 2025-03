Quotidiano.net - Giornata internazionale Rifiuti Zero: moda e tessile verso la sostenibilità

nellae nelè il tema dellache ricorre il 30 marzo, promossa congiuntamente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e dal Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (Un-Habitat). Per la prima volta, quest'anno, lasi incentra sull'urgente necessità di adottare misure per ridurre l'impatto deinellae nele promuovere lae la circolarità, quindi modelli di consumo e produzione sostenibili per affrontare la crisi dell'inquinamento da. Ogni anno vengono generati oltre 92 milioni di tonnellate ditessili, pari a un camion della spazzatura pieno di abiti inceneriti o gettati in discarica ogni secondo, rende noto il Centro regionale di informazione delle Nazioni unite.