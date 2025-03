Ilgiorno.it - Gioca in Serie A ad appena 13 anni: Arianna Manfredini riscrive la storia della pallavolo

Cremona – Laitaliana si arricchisce di un nuovo capitolo grazie ad, che a soli 13, 4 mesi e 28 giorni, è diventata la più giovanetrice a debuttare inA. Il suo esordio è avvenuto durante la partitaPool Salvezza diA2 tra Casalmaggiore e Concorezzo, disputata al PalaRadi di Cremona e conclusasi con una vittoria per 3-0 a favoresquadra di casa.? L’esordio storico diSul punteggio di 24-18 nel terzo set, l'allenatore Claudio Cesar Cuello ha deciso di far entrare in campo la giovane atleta, sostituendo il libero titolare Giorgia Faraone. L'ingresso diè stato accolto da un caloroso applauso del pubblico presente, sottolineando l'importanza del momento. Pochi istanti dopo, Costagli ha chiuso il set sul 25-18, sancendo la vittoria e consolidando la posizione di Casalmaggiore nella lotta per la salvezza.