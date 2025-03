Cityrumors.it - Ginnastica sempre più nella bufera, alla sbarra nuovo e vecchio presidente

Una storia accaduta nel 2022 durante una conferenza e che adesso torna a scuotere il mondo dello sportUna storiaccia che fa venire fuori il peggio di uomini che non riescono a tener chiusa la bocca e a fare battute sessiste. I protagonisti sono l’exdella Federazione dellae quello attuale, rispettivamente Tecchi e Facci. Battute dicono loro, il problema è che sono venute fuori durante un convegno e durante uno dei dei casi più scottanti legati all‘allenatrice Maccarani accusata dsue allieve di essere state maltrattate. E così, la procura generale dello sport del Coni, guidata dal prefetto Ugo Taucer, aprirà un’inchiesta.più(Ansa Foto) Cityrumors.itTutte nasce dalle intercettazioni telefoniche che vedono coinvolti l’attualedella Feder, Andrea Facci, e l’ex numero uno federale, Gherardo Tecchi, riguardo a uan storia che fa davvero ribrezzo più che altro perché le battute sessiste dei due, tanto per citarne alcune che sono state pubblicate dGazzetta dello Sport e dal Corriere della Sera, si riferiscono ad alcune atlete, una in particolare definita “una bella figa”.