Oasport.it - Ginnastica ritmica, Tara Dragas sul podio al Grand Prix di Thiais. Buon risultato per l’Italia

Laè sotto i riflettori negli ultimi giorni per il sollevamento di Emanuela Maccarani dall’incarico di DT della Nazionale Italiana e per l’intercettazione telefonica a sfondo sessista tra Andrea Facci, Presidente della Feder, e il suo predecessore Gherardo Tecchi. Il fine settimana è però stato caratterizzato anche da un evento di livello internazionale come ildi, appuntamento di prestigio in Francia doveera rappresentata daa livello individuale.L’azzurra ha concluso il concorso generale individuale in seconda posizione con il punteggio di 108.252, alle spalle dell’imprendibile ucraina Taisiia Onofriichuk (115.251), che già settimana scorsa aveva dettato legge a Marbella precedendo la nostra Sofia Raffaeli (bronzo nell’all-around alle Olimpiadi di Parigi 2024).