Ginnastica Ritmica, Tara Dragas conquista uno splendido argento nell’All Around Individuale

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ stato un week end di altissimo livello al Grand Prix di Tihais, in Francia. La giovanissima azzurraha piazzato un ottimo secondo posto nel concorso generale.Il punteggio del podio è stato quello di 108.252. L’atleta tricolore ha incantato il pubblico e, con determinazione e talento, hato il podio.Foto Simone Ferraro/FIG (da feder.it)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.