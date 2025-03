Oasport.it - Ginnastica ritmica, Andrea Facci chiede scusa: “Sbagliato a usare quelle parole”. Aperto un fascicolo

Leggi su Oasport.it

“Hoed ho chiamato subito Ginevra Parrini perrmi direttamente con lei. Parrini è stata una ginnasta bravissima della nostra Nazionale diche ha rappresentato l’Italia per diversi anni. Stiamo cercando di cambiare le cose e continueremo a farlo”., attuale Presidente della Feder, ha rilasciato queste dichiarazioni al Corriere della Sera in seguito alle intercettazioni a sfondo sessista che sono state diffuse nella giornata di ieri.Laitaliana sembra non avere pace, la conversazione intercorsa tra l’attuale numero 1 e il suo predecessore Gherardo Tecchi è stata pubblicata un paio di giorni dopo che lo stessoaveva deciso di interrompere la collaborazione con Emanuela Maccarani, esonerandola dal ruolo di DT della Nazionale dopo trent’anni.