Quotidiano.net - Ginnastica, intercettazioni sessiste. Ora indaga la Procura sportiva

Parole pesanti esulle atlete dellaritmica in una conversazione privata fra persone ai vertici della Federazione. Sono contenute, secondo il Corriere della Sera nelle oltre 300 pagine didelladi Monza che a fine 2022 hato sui presunti maltrattamenti subiti dalle atlete della struttura di Desio, Anna Basta e Nina Corradini. Particolarmente pesante un colloquio del 25 novembre 2022 tra l’ex numero uno federale Gherardo Tecchi e il nuovo presidente della Federazione Italiana, Andrea Facci, eletto il primo marzo. "La Parrini non è mai stata una farfalla! – spiegava Tecchi a Facci –, la Parrini ha fatto venti giorni di allenamento poi più niente nemmeno con la Nazionale maggiore! È una bella f. e le interessava farsi vedere". Parrini, ex azzurra, la aveva manifestato in alcune trasmissioni la sua solidarietà a Basta e Corradini, spiegando di aver vissuto situazioni analoghe.