Napolitoday.it - Gigi D'Alessio torna a piazza del Plebiscito: annunciati tre nuovi concerti

Leggi su Napolitoday.it

Dopo il successo di vendite dei due live in programma a giugno allo stadio Diego Armando Maradona con il primo concerto, il 2 giugno, già sold out, e gli ultimissimi biglietti disponibili per il secondo, arriva l’annuncio del ritorno indelcon 3 nuove serate il 19, 20 e 21.