Dilei.it - Gigi D’Alessio a Domenica In, le nuove date del tour per i fan e l’inizio difficile: “Lucio Dalla mi ha sempre difeso”

Leggi su Dilei.it

È unintimo, emozionato e fiero quello che si è raccontato aIn davanti a Mara Venier. Un’intervista che si è trasformata in un vero abbraccio collettivo, tra ricordi personali,emozioni da condividere e, soprattutto, l’annuncio di tre attesissimi concerti., con la sua voce calda e il suo cuorelegato alle radici, ha confermato quanto la musica sia per lui una missione, ma anche un dono da restituire.Ildi: un viaggio tra amore e riconoscenzaL’intervista aIn è stata anche l’occasione per parlare del presente e di un futuro che si preannuncia più luminoso che mai.ha annunciato a sorpresa trea Napoli, nella meravigliosa cornice di Piazza del Plebiscito, il 19, 20 e 21 settembre 2025.