Giappone Corea del Sud e Cina | verso un accordo di libero scambio

del Sud ehanno dichiarato oggi che rafforzeranno la loro cooperazione "per creare un ambiente prevedibile per il commercio e gli investimenti", secondo un comunicato congiunto pubblicato dopo una riunione dicasteriale speciale. I ministri di tre paesi asiatici responsabili dell'Industria e del Commercio si sono incontrati a Seul in risposta all'offensiva doganale del presidente americano Donald Trump. Hanno inoltre chiesto di "accelerare" i negoziati in corso dal 2013 per concludere "untrilaterale diglobale". L'incontro tra gli esponenti di Pechino, Seul e Tokyo è il primo a tale livello in cinque anni. Trump ha gettato il commercio globale nel caos con una serie di tariffe punitive su una vasta gamma di importazioni, tra cui automobili, camion e ricambi auto.