Lapresse.it - ‘Giallo’ su drone russo in volo su centro ricerca Ue Ispra: chiesta interrogazione parlamentare

Leggi su Lapresse.it

sulla vicenda di unche nelle scorse settimane avrebbe sorvolato più volte ildiUe a(Varese), sul Lago Maggiore. Secondo una notizia riportata dal ‘Corriere della Sera’, i sistemi antidelavrebbero rilevato ben cinque passaggi del velia comando remoto sulla struttura.insuUe a, IV chiedeIl senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, chiede un’sul tema. “Il sorsul Lago Maggiore di unsu obiettivi sensibili e coperti da vincoli di sicurezza nazionale ed europea impone immediate verifiche, risposte adeguate, garanzie e tutele assolute che nella circostanza non si sono attivate. Italia Viva chiederà in tutte le sedi istituzionali preposte e competenti che sulla vicenda si forniscano informazioni specifiche, a tutela della sicurezza nazionale e delle produzioni strategiche italiane.