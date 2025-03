Ilfattoquotidiano.it - Giacomo Caliendo morto, addio all’ex senatore e sottosegretario di Berlusconi: aveva 82 anni

È scomparso oggi a Milano,, ex magistrato. già parlamentare ealla Giustizia, era malato da tempo.82. Il politico era statodie presidente della commissione cheripristinato gli assegni per gli ex parlamentari nel 2020. Nel 2014presentato un emendamento che faceva rientrare nei casi di colpa grave per cui sarebbe scattata la responsabilità civile delle toghe il non aver tenuto conto, da parte del giudice, dell’interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Cassazione senza adeguata motivazione. Emendamento che fu respinto. Era nel 2012 stato anche il primo firmatario del ddl sulla diffamazione, noto come emendamento anti-Gabanelli.iniziato la sua carriera politica nel 2008.