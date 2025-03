Lanazione.it - Gestione cimiteri, Sbrana: "Troppi ritardi, intervenga la Corte dei conti"

"Cinque anni di rinvii, silenzi e risposte vaghe. Ladeicomunali di Calci è diventata un simbolo di inefficienza amministrativa". Lo denuncia la capogruppo di Uniti per Calci, Serena, definendo "fallimentare la revisione del Piano economico finanziario legato all’ampliamento del cimitero della Propositura e allacomplessiva del sistemaale ed è per questo inaccettabile che a una nostra interrogazione l’assessore Marras abbia risposto con un generico invito alla pazienza" e annunciando di avere segnalato il caso alle autorità competenti: in particolaredei, ma anche alla Procura della repubblica e all’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione. Una situazione, ricostruisce, che parte "nel novembre 2020, proprio grazie una richiesta di accesso agli atti di Uniti per Calci che permise di svelare l’esistenza di un confronto tra l’amministrazione e il concessionario Ati Fegatilli-Ponteverde che aveva chiesto una revisione del Pef: da allora e dopo vari passaggi siamo arrivati a oggi senza che la questione sia stata risolta".