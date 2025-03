Anteprima24.it - Genea Lanzara sconfitta di misura a Faenza: la salvezza passa dagli ultimi 60?

Tempo di lettura: 3 minutiSfuma nel finale la vittoria per la. Nella penultima giornata di Regular Season i salernitani, in quel di, cedono al Romagna per 24-23 dopo aver condotto il match per lunghi tratti. Ancora una volta qualche disattenzione in attacco e la poca esperienza hanno favorito la compagine avversaria, che compie un importante passo in avanti in ottica. Saranno proprio Romagna e, comunque, a contendersi il pass per mantenere direttamente la categoria senzare attraverso i playout.Il duello tra le due squadre, questa volta a distanza, continuerà sabato prossimo quando la lotta playout si incrocerà con la lotta playoff: il Romagna giocherà sul campo del Metelli Cologne, mentre lase la vedrà tra le mura amiche della Palumbo contro la Len Solution Carpi.