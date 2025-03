Lapresse.it - Gaza, Israele continuerà i negoziati nonostante le divergenze con Hamas

Proseguono iper un cessate il fuoco apermangano granditrasulla ripresa dell’accordo. Lo hanno affermato al quotidiano Haaretz funzionari dello Stato ebraico. Ieri, una fonte israeliana aveva riferito al quotidiano che i mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti dovrebbero esercitare forti pressioni sulle parti nel tentativo di raggiungere una svolta, ma “è troppo presto per sapere quali siano le probabilità”.ha anche confermato di aver ricevuto una nuova proposta di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi dai Paesi mediatori e ha affermato di aver fatto una controfferta. IN AGGIORNAMENTONove morti in attacchinella notte suAttacchi dell’esercito israeliano hanno colpito la Striscia dinella notte. Sono almeno 9, tra cui 5 bambini, i morti accertati dai corrispondenti sul posto di Al Jazeera.