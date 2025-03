Bergamonews.it - Gasperini: “Per lo Scudetto è finita qui, ma continuiamo a guardare davanti e non dietro”

Firenze. Un punto al sogno, ma senza fare l’errore di guardarsi in, ma continuando a tenere lo sguardo. Gian Pierodopo la sconfitta contro la Fiorentina sintetizza così ciò che si aspetta dalla sua Atalanta nell’ultima parte di questo campionato, dopo una partita persa in mezzo a numerose difficoltà soprattutto di natura fisica e mancanza di dinamismo.Fiorentina-Atalanta 1-0, le parole diLa partita – “Una giornata un po’ così che nell’arco di un campionato può capitare, ci sono i primi cambi di stagione, c’è la sosta per le nazionali con tanti giocatori che hanno viaggiato. Va accettata, purtroppo. Poi ci si mette quel gol rocambolesco a fine primo tempo. Nel secondo tempo si è complicata perché quando manca il passo e il dinamismo si fa fatica, anzi abbiamo rischiato di subire un altro gol”.