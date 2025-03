Ilnapolista.it - Gasperini: «Lo scudetto era già svanito contro l’Inter, era un sogno impossibile»

Gian Pieroè intervenuto nel post-gara di Fiorentina-Atalanta (persa per 1-0 con gol di Kean ndr) e si è sottoposto alle domande consuete di Dazn e poi dei giornalisti presenti in sala stampa del Franchi. Di seguito le dichiarazioni integrali.: «Non abbiamo avuto il giusto passo e dinamismo»A Dazn:Ora l’Atalanta guarda a chi sta dietro?«Bisogna sempre guardare avanti. Abbiamo 8 partite da giocare, 5 in casa e ci giocheremo tutte le nostre carte. Ci rimane un ottimo margine, ma dobbiamo cambiare marcia.»Problema più fisico o mentale oggi?«La prima settimana siamo rimasti ad allenarci in 4, poi è andato via anche Ederson. Oggi non avevamo il dinamismo, le gambe e la velocità per poter mettere in difficoltà la Fiorentina e giocare una partita come abbiamo sempre fatto. Partita che va archiviata, oltretutto ci abbiamo messo del nostro.