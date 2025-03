Thesocialpost.it - Garlasco, dopo l’omicidio di Chiara Poggi ci furono quattro suicidi: l’opinione di Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi

Il piccolo paese della provincia di Pavia,, noto perdi, continua a far discutere per una serie disospetti avvenuti negli anni successivi al delitto del 2007. Nessun legame è mai stato confermato tra questi episodi, ma il numero e le circostanze delle morti lasciano aperti molti interrogativi.Leggi anche:, i: “Allucinante sentiredefinirsi innocente”Il caso di Giovanni Ferri e gli altriTre annidi, il 23 novembre 2010, venne trovato morto l’88enne Giovanni Ferri, in via Mulino, a poco più di un chilometro dalla villetta della famiglia. Secondo alcune voci, l’uomo potrebbe aver visto qualcosa la mattina del delitto, ma nessuna prova lo ha mai confermato. Il caso fu archiviato comeo, nonostante alcune incongruenze.