Sport.quotidiano.net - Gand-Wevelgem 2025, Pedersen cala il tris. L'ordine d'arrivo

(Belgio), 30 marzo- Tra defezioni annunciate e rinunce dell'ultim'ora, la startlist dellanon si presenta allettante come auspicato: al via di Ypres non ci sono Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert e Filippo Ganna. Al foglio firma ci sono però Jasper Philipsen, Arnaud De Lie e Olav Kooij, che tra cadute e forature si tolgono dai giochi spianando la strada all'exploit di Mads, che vince questa corsa per la terza volta totale, la seconda di fila e lo fa con un numero d'alta scuola: scatto sul primo passaggio sul Kemmelberg e lunghissimo assolo, preceduto da un gran lavoro della sua Lidl-Trek per sfiancare i rivali provando a sfruttare anche il forte vento di giornata. Tra le vittime di questo forcing c'è Tim Merlier, ma lo stesso fuoco amico di Jonathan Milan si dimostra ancora acerbo per tenere botta sui muri fiamminghi.