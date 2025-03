Lanazione.it - Gabriele Paolini sbanca L’Eredità: colpaccio da 200mila euro

Leggi su Lanazione.it

Massa Carrara, 30 marzo 2025 – Aveva mancato una “ghigliottina” da 25milail 20 marzo, ma il giorno dopo si era rifatto con gli interessi vincendone una da 75mila. Ma domenica 30 marzoda Mulazzo, 30 anni, hato, il popolare gioco preserale di RaiUno condotto da Marco Liorni: ha vinto una ghigliottina, il gioco finale in cui si deve indovinare la parola che unisce i cinque indizi raccolti, con un montepremi mostruoso:. Ed è vero che la vincita netta è più bassa, sia perché ci sono le tasse da pagare sia perché il premio viene corrisposto in gettoni d’oro, che al cambio perdono non poco, ma si tratta comunque di undavvero importante, considerato poi che a questisi aggiugnono i 75mila già conquistati. L’impiegato lunigianese ha centrato il successo con la parola “buca”.