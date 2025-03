Rompipallone.it - Futuro Ancelotti, svolta per il tecnico: la novità arriva dal Brasile

Carlopotrebbe svolgere un ruolo inedito in carriera, l’assist per luidirettamente dalSi vocifera da tempo di un contatto tra Carloe la nazionale brasiliana per unda commissario. La suggestione nel tempo è rimasta visto che in quella panchina difficilmente si sono visti tecnici di un certo calibro.La Selecao ha esonerato Dorival, per lui solo 7 vittorie in 16 partite. Una sconfitta pesantissima, quella subita dalla Seleçao al Monumental di Buenos Aires.Un risultato che lascia la nazionale verdeoro al quarto posto della classifica delle qualificazioni mondiali in Sudamerica.Ultim’ora: esonerato Dorival,torna in poleCarlopotrebbe essere il successore di Dorival sulla panchina dei verde oro, questo però vorrebbe dire attendere la fine della seguente stagione per poterlo scoprire.