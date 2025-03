Ilrestodelcarlino.it - Furti e vandalismi, Alto Bidente in tensione: "Presto un vertice dei sindaci col prefetto"

Continuano da settimane a Santa Sofia e nell’. Nonostante l’incontro pubblico convocato dall’Amministrazione comunale alla presenza delle forze dell’ordine, una gang di malviventi continua a imperversare nel paese, dove cresce la paura. Mercoledì i ladri hanno fatto irruzione in un’abitazione che si trova in una zona appartata vicina all’ospedale Nefetti: la razzia è avvenuta in poco più di un’ora, dalle 20 alle 21.15. "I ladri hanno distrutto e rubato tutto quello che potevano rubare – racconta Elisa –. State attenti perché non ci difende nessuno e continuano indisturbati". Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato un 36enne per furto aggravato: aveva afferrato la borsa che un’anziana aveva appoggiato per qualche istante, mentre caricava la spesa in auto, nel parcheggio del supermercato.