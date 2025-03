Calciomercato.it - Furia Giampaolo dopo Lecce-Roma: “Dubbi sul gol”

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore dei salentini si è scagliato contro l’arbitro per aver convalidato la rete di Dovbyk: le sue parole nel post garaUn buonesce sconfitto dalla sfida con lae non interrompe la serie negativa che arriva a cinque partite.: “sul gol” (LaPresse) – Calciomercato.itUn ko indigesto perche ha visto la sua squadra giocare ad armi pari contro i capitolini, ma non finalizzare le diverse palle gol avute. Il tecnico nel post gara ha puntato anche il dito contro l’arbitro e si è lamentato di un presunto fallo su Baschirotto nell’azione del gol di Dovbyk. Il tecnico a ‘Sky’ ha spiegato: “La partita è stata molto equilibrata, ho qualcheo sul gol, perché Baschirotto stava correndo verso la palla ed è rimasto in mezzo ai due calciatori della