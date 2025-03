Lanazione.it - Funerale senza sepoltura, al cimitero non era stata scavata la fossa

Montespertoli (Firenze), 30 marzo 2025 – Una cerimonia funebre con parenti e conoscenti a rendere l’ultimo saluto all’anziana defunta. Poi il trasferimento al camposanto per l’inumazione della salma, a conclusione delle esequie. Solo che a quel punto, nonostante le rassicurazioni ricevute attraverso la Misericordia sulla corretta predisposizione delle operazioni, i familiari hanno scoperto che lanon era: ad attenderli non c’era alcun operatore della società che gestisce i servizi cimiterali per conto del Comune ed è stato necessario attendere circa tre ore. E’ quanto avvenuto due giorni fa aldi Ortimino, a circa tre mesi di distanza dall’episodio analogo che ha riguardato un’altra anziana scomparsa (anche se in quel caso il disservizio aveva riguardato ildi Polvereto).