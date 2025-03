Lanazione.it - Fumogeni nelle strade e al Picco. Condannato l’atto dimostrativo: "Inaccettabile. Risposta severa"

Prima hanno rumorosamente attraversato il centro storico, sfilando in più di duecento tra i dehors di via Prione e lanciando petardi ea destra e a manca, sotto lo sguardo attonito e spaventato della gente che venerdì pomeriggio passeggiava tranquillamente con bimbetti al seguito. Poi sono arrivati allo stadio e sono entrati in curva con otto minuti di ritardo sul fischio di inizio: tanti quanti sono gli otto anni di Daspo assegnati a uno dei capi ultras della tifoseria aquilotta, tra i 10 finiti nel mirino della Questura dopo i fattacci capitati a margine del match Spezia-Reggiana. Un’azione dimostrativa organizzata a bella posta e per la quale non era stato attivato alcun canale di comunicazione con le forze dell’ordine. E lì, sugli spalti del, si sono distinti ancora una volta per maleducazione e arroganza, oscurando l’aria con fosforiche nebbie arancioni e costringendo l’arbitro Feliciani a sospendere per due minuti la gara col Brescia appena iniziata.