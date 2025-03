Laspunta.it - Frosinone, digitalizzazione didattica: firmato accordo Comune-Accademia

un importantetradi Belle Arti di. Hanno siglato l’il dirigente dell’ufficio Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Mobilità Giuseppe Viscogliosi e il Presidente dell’Paolo Tranquilli Leali, alla presenza del delegato delper i rapporti con l’, Dino Iannarilli, del funzionario dell’ufficio patrimonio, Mauro Corsetti, e del membro del Consiglio di Amministrazione Rachele Quattrociocchi. Il documento sottoscritto prevede la realizzazione di una connessione in fibra ottica tra la sede dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale die l’delle Belle Arti, a seguito di una convenzione tra le parti per l’attivazione di una connessione su rete GARR (Gruppo per l’Armonizzazione delle Reti della Ricerca) nell’ambito delle attività didell’offerta