Freestyle Mondiali Engadin 2025 | Melville Ives e Atkin vincono l’oro nell’halfpipe

Leggi su Sportface.it

Si è conclusa la stagione delcon l’ultima giornata deidiche ha visto in scena le prove dell’halfpipe. La gara maschile ha visto il trionfo del neozelandese Finley. Una prova a dir poco super per il 18enne, che poche settimane fa aveva centrato la prima vittoria a Calgary in quello che è stato anche il suo primo podio nella disciplina. Evidentemente,ci ha preso talmente gusto da sparare un 96.00 nella prima run che gli ha permesso di rimanere a guardare nel secondo tentativo. Infatti, al secondo posto lo statunitense Nick Goepper non è riuscito ad andare oltre il (comunque notevole) 94.00, seguito dal connazionale Alex Ferreira a 92.50, con quest’ultimo che, a sua volta, ha disputato solo la prima run. Giù dal podio ecco un altro neozelandese, Luke Harrold (90.