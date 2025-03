Ilrestodelcarlino.it - Freeski, Flora Tabanelli porta Sestola nel mondo

Un altro acuto di un’annata straordinaria, l’oro iridato nel Big Air in valle Engadina che segna il definitivo dominio in un 2025 che difficilmentedimenticherà ma che potrebbe anche essere il primo mattone di tanti altri che verranno, considerando che la sciatrice diè nata il 20 novembre 2007 ed è ancora ben lontana dal compiere 18 anni. Si è chiusa ieri sera la stagione del2024/2025, una stagione trionfale per i colori azzurri e modenesi soprattutto grazie ai due fratelli che arrivano dae dal Lago Scaffaiolo. Miro, infatti, il più ‘anziano’ dei due, è approdato in stagione ai primi successi in coppa del, aggiudicandosi anche i celeberrimi Winter X Games di Aspen. Chi ha dominato la stagione però, come raccontavamo, è stata soprattutto la sorella, la diciassettenne, capace dirsi a casa il successo ad Aspen come il fratello e soprattutto la Coppa delsia nella classifica generale di(prima italiana a riuscirci) che in quella della specialità Big Air.