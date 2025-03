Bergamonews.it - Freedem si rilancia e presenta a Bergamo un confronto aperto sulla riforma delle carriere dei magistrati

. In un contesto caratterizzato da profonda instabilità, con eventi che giorno dopo giorno cambiano lo scenario complessivo lasciandoci spesso soli nel cercare di orientarci, è sempre più sentita l’esigenza di trovare occasioni in cui potersi ritrovare e confrontarsi di fronte alle incertezze che caratterizzano questo nostro tempo.Da questi presupposti “– Liberi e Democratici”, associazione politico-culturale europeista e riformista, presieduta da Renato Sarli, ha deciso dire la sua attività ed essere unpunto d’incontro per chi acrede nei valori della democrazia liberale e dello stato di diritto.Il primo appuntamento programmato sarà un incontrodei, con untra due posizioni distinte tra l’ex Magistrato Giuseppe Battarino (contrario alla separazione) e il Senatore Ivan Scalfarotto (favorevole alla separazione), moderati dal giornalista Simone Bianco del Corriere della Sera: evento gratuito eal pubblico in programma venerdì 4 aprile 2025 alle 18 a(Sala Galmozzi, Biblioteca Caversazzi, via Torquato Tasso 4).