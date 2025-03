Ilrestodelcarlino.it - ’Frazioni per tutti’, atto secondo. Quattro mesi di festa e divertimento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Undici frazioni coinvolte, 46 eventi programmati dai primi di aprile a fine di luglio. Ritorna “Frazioni per tutti”, seconda edizione dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale attraverso un bando pubblicato all’inizio del 2025 e che si concretizza in numerose manizioni culturali nel territorio del forese. Annunciati gli enti del terzo settore e le associazioni aggiudicatarie del bando che beneficeranno del contributo stanziato dal Comune, pari a 100mila euro. "La prima edizione – così l’assessore Cristina Coletti – è stata accolta con grande entusiasmo, ora ci aspettiamo una risposta analoga. Ribadiamo ancora una volta che non esiste separazione tra centro città e periferia e abbiamo intenzione di continuare a valorizzare tutto il territorio comunale". Presentati diciassette progetti.