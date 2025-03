Thesocialpost.it - Frascati, 16enne accoltellato in centro: arrestato un minore

Aggressione violenta nella serata di venerdì a, dove un ragazzo italiano di 16 anni è statonei pressi di piazza Marconi, nel cuore della cittadina dei Castelli Romani.Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe avvenuto intorno alle 21, al culmine di una lite tra coetanei. La dinamica è ancora poco chiara, ma sembrerebbe trattarsi di un confronto degenerato rapidamente in violenza, fino al colpo inferto con un’arma da taglio.Leggi anche: Militare ucraino salva un giovanea Venezia: “Sarebbe morto in 10 minuti”Il giovane, soccorso immediatamente dal 118, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove i medici lo hanno ricoverato in condizioni critiche. Al momento, è in pericolo di vita.Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione l’accaduto e risalire al responsabile o ai responsabili.