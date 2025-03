Quotidiano.net - Frascati, 16enne accoltellato al petto dopo una lite: gravissimo. Arrestato un minorenne

Leggi su Quotidiano.net

(Roma), 30 marzo 2025 – Unapoi l’aggressione. E’ finita con una coltellata aldi unlo scontro fra due bande di giovanissimi ieri sera a. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Sabastiano Martire di Tor Vergata: sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno fermato un. E’ successo tutto alle 21, vicino Piazza Marconi, nel centro di, luogo molto frequentato dai ragazzi del posto. I militari hanno ascoltato gli amici del sedicenne e altri testimoni prima di rintracciare il presunto autore. Notizia in aggiornamento