Ilrestodelcarlino.it - Fotovoltaico, sì sui tetti no nei campi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A proposito di interventi green e per la difesa dell'ambiente vorrei suggerire di ricoprire idella stazione e del deposito tram e di altre costruzioni simili di pannelli solari e non di tappeti verdi. E' un modo per utilizzare energia pulita e nello stesso tempo evitare che i territori agricoli ancora esistenti nei fazzoletti di verde siano devastati da impianti di agrovoltaico.Katia Brini Risponde Beppe Boni La follia di installare decine e decine di pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli per fortuna è passata di moda. O meglio le istituzioni e le associazioni agricole hanno giustamente messo uno stop quasi ovunque allo scempio deiricoperti di pannelli solari. E' assurdo togliere terreno verde per installare attrezzature che possono tranquillamente essere posizionate suidi case, capannoni, magazzini, edifici pubblici e via dicendo.