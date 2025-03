Quotidiano.net - Forza Italia: Tajani conferma terzo posto e fedeltà al governo

gode di ottima salute, siamo ilpartito ine la secondadel centrodestra, siamo leali con il, ma non rinunceremo mai alle nostre idee, non piegheremo la testa quando si tratta di difendere i nostri valori". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e presidente di FI, Antonioin collegamento con l'evento "Una bussola per la competitività europea -verso il congresso del Ppe", in corso al teatro Puccini di Firenze.