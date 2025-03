Thesocialpost.it - Forte incendio in Trentino: allerta per il vento nelle prossime ore

Undi vaste dimensioni sta devastando i boschi sui monti di Malonno, in alta Valle Camonica, a circa 900 metri di altezza nei pressi della frazione Lava. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente, alimentate da un.Squadre al lavoro per spegnere le fiammeSul posto sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, affiancate dai volontari dell’Antboschivo (Aib) e dalla Protezione civile. La situazione è monitorata anche dai carabinieri.Preoccupazione per la propagazioneLe fiamme, visibili in buona parte della Valle Camonica, preoccupano la popolazione locale. Al momento le cause del rogo sono ancora ignote, ma ilcomplica le operazioni di spegnimento, aumentando il rischio di una più ampia propagazione.