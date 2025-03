Laspunta.it - Formia, premiati i velisti della Lega Navale

Leggi su Laspunta.it

Il Sindaco diGianluca Taddeo ha premiato ieri mattina, nella Sala Sicurezza del Palazzo Comunale, i cinqueItaliana diche si sono distinti in ambito nazionale nell’anno 2024 per le loro performance e l’impegno nel mondovela. Gli atletiItaliana dicon il coach Emanuele MontagnaAtleti che hanno portato onore e lustro all’intera comunità e all’associazione sportiva ottenendo ottimi risultati. A sottolinearlo, nel corsocerimonia, il primo cittadino che ha espresso il proprio apprezzamento per la dedizione e il sacrificio delle giovani promesse che si allenano nelle acque del litorale di Vindicio, “Lo Stadio del Vento”, evidenziando anche l’importanza dello sport come strumento di promozione del territorio. Il premio è stato un riconoscimento non solo per i traguardi raggiunti, ma anche per lo spirito di squadra e il lavoro svolto nel rappresentare con orgoglio laItaliana dipresieduta da Emilio Civita, che ricopre anche il ruolo di direttore sportivo, a testimonianza di un percorso esponenziale di crescita collettiva, frutto anche del prezioso lavoro dell’allenatore Emanuele Montagna.