Formazioni ufficiali Inter Udinese | le scelte di Inzaghi e Runjaic

di Redazione: chi hanno sceltoper la gara di San SiroSi avvicina l’appuntamento a San Siro per, la partita in programma per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri reduci dal successo per 0 a 2 contro l’Atalanta, bianconeri reduci dal ko di misura per 0 ad 1 contro l’Hellas Verona. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro del Meazza, di seguito le, ledei due tecnici(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Correa, Asllani, Barella, Bisseck, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Zalewski. All.(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca.