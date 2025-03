Formazioni notizie del team hanno confermato le squadre di partenza con Watkins in panchina

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-30 13:51:00 Breaking news:Preston-l’unico club di non premit della Lega rimasto nella FA Cup di questa stagione-tenterà di causare lo shock più grande della loro corsa ai quarti di finale quando la conduttrice del secondo livello Aston Villa a Deepdale domenica (13:30 BST).La squadra di Paul Heckingbottom si è assicurata il loro posto negli ultimi otto battendo i Chaser del campionato Burnley per 3-0 in casa nel round precedente, mentre la squadra di Unai Emery è progredita eliminando la città di Cardiff di secondo livello a Villa Park.Villa rimane in lizza per l’argenteria nazionale ed europea, avendo anche raggiunto i quarti di finale della Champions League.101Greaatgoals.com ti ha coperto per le line-up, ledeli lati didi Preston vs Aston Villa nelle ultime otto della Coppa d’Inghilterra.