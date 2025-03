Quifinanza.it - Fondi per il turismo in montagna, 88 milioni dal Ministero

Leggi su Quifinanza.it

Ildelha stanziato oltre 88di euro per rilanciare ilmontano attraverso l’iniziativaItalia.Il piano, che fa parte di un intervento molto più ampio, per il quale sono stati previsti oltre 500di euro, prevede un’allocazione delle risorse per il comparto, con l’80% deidestinati alle regioni del Sud e il restante 20% al Centro-Nord.montano, un settore strategico per il rilancio economicoNegli ultimi anni, diverse aree montane hanno risentito del calo dei flussi turistici – a causa degli aumenti hanno rinunciato alle vacanze 4di italiani – e dell’impatto del cambiamento climatico (con inverni senza neve e una stagione meno lunga), nonché della necessità di rinnovare le infrastrutture e l’offerta turistica.Ilnelle mete dirappresenta una risorsa fondamentale per molte regioni italiane, sia in termini economici che occupazionali, per questo motivo nasce l’iniziativaItalia, che ha l’obiettivo di incentivare ilsostenibile e di qualità, finanziando progetti che vanno dal potenziamento dei percorsi naturalistici alla digitalizzazione dell’offerta turistica, strategici per l’economia.