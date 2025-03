Lanazione.it - Follonica non sbaglia. Vittoria netta sul Monza

HOCKEY Successo netto del(6-2 il finale) contro un buon. I biancazzurri del Golfo mettono le cose in chiaro dopo pochi secondi: è Montigel con una bella incursione a far secco Velazquez. Ilsubisce il contraccolpo psicologico e dopo una fase di alleggerimento di Bielsa subisce il secondo gol da Francesco Banini che realizza dal dischetto del rigore. Ma i brianzoli non mollano e si fanno pericolosi in più di un’occasione grazie alle incursioni di Zucchetti e di Bielsa che vengono fermati da un Barozzi che sta raggiungendo proprio in questo periodo la sua forma più limpida. Nel miglior momento delperò, Marco Pagnini, dopo un’azione in solitaria partendo dalla sua area di rigore, segna con una bella serpentina la rete del 3-0. Prima della fine del primo tempo il diciassettenne Valentino Marzonetto (uno-due con Bielsa) accorcia le distanze e poi c’è tempo per Davide Banini di fallire il tiro diretto su blu a Uva.