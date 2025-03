Liberoquotidiano.it - Folgorato sul tetto del vagone: morte atroce

Un gioco finito male? Un tragico incidente è avvenuto a Verona, presso la stazione secondaria di Porta Vescovo, dove un ragazzo di 19 anni, Edoardo Mangano, ha perso la vita. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Ferroviaria, aveva trascorso il sabato sera con amici in una discoteca situata nei pressi della stazione. Dopo la serata, per motivi ancora da chiarire, ha deciso di scavalcare la recinzione che delimita l'area ferroviaria. Una volta all'interno, è salito suldi un treno merci fermo sui binari per la notte. Qui, il dramma: Edoardo ha accidentalmente toccato i fili della linea elettrica, rimanendo. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto lungo i binari dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Verona, intervenuti sul posto. Le autorità hanno immediatamente avviato un'indagine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.